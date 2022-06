Al Parco Urbano un'occasione per rafforzare l'autodeterminazione: workshop con il registra Enzo Gambino

Torna il workshop "Teatrale esperienziale" organizzato da Aspic Romagna al Parco urbano di Forlì, domenica 26 giugno dalle 10:00 alle 18.00 La scuola superiore europea di counseling professionale Aspic Romagna, dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna con un nuovo e imperdibile appuntamento dal vivo: un workshop teatrale condotto dal regista e drammaturgo Enzo Gambino. Un’occasione importante per tutte le persone che sentono di voler rafforzare la propria autodeterminazione, ed energia, mettendosi in gioco con lo scopo di liberare il proprio mondo interiore, donando vita alle proprie emozioni e a tutto ciò che spesso non abbiamo il coraggio e la forza di tirare fuori, il vero “io”. Il teatro, come ogni forma d'arte, ha il potere di far scivolare via ogni maschera e far emergere ciò che siamo davvero, regalandoci una sensazione di libertà ineguagliabile.

Nella frenetica vita quotidiana sembra sempre difficile riuscire a ritagliarsi del tempo per sé, per l’ascolto dei nostri bisogni e per provare a cambiare ciò che non ci fa stare bene. Il workshop è rivolto a tutti i professionisti che intendono integrare questa capacità nella propria professione e a tutti coloro che, per interesse personale, desiderano effettuare un percorso di auto-conoscenza e sviluppo delle proprie risorse personali per migliorare le relazioni con gli altri. Imparare a conoscere sé stessi e imparare ad ascoltarsi è il primo passo verso la felicità perché tutto ciò che serve è dentro di noi. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 3461408492, mail info@aspic-romagna.it www.aspic-romagna.it