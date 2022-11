Come creare una serie di Tv: a Meldola arriva il workshop con la sceneggiatrice Anita Rivaroli

Orario non disponibile

Sabato 26 e domenica 27 novembre avrà luogo il workshop Ideazione e creazione di una serie TV presso la Sala Medusa in via Roma 40 a Meldola. A condurre il workshop sarà la sceneggiatrice Anita Rivaroli, nata a Cesena e diplomata al 'Centro Sperimentale di Cinematografia'.

Vincitrice del World Youth Alliance Manhattan Film Festival col suo cortometraggio "A summer tale" e di numerosi premi e riconoscimenti a diversi festival italiani. Ha diretto tutti i video dei Rockin' 1000, raggiungendo più di 60 milioni di visualizzazioni su YouTube. Come sceneggiatrice ha scritto molte serie TV, tra le quali: "Tutto può succedere" e "SKAM Italia". Collabora con Cattleya e sta sviluppando alcune serie internazionali per Canal Plus e Netflix.

Sono 14 le ore di corso necessarie per ottenere l'attestato rilasciato da Onda FILM e il workshop ha un costo totale di 150 euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 novembre e l'iscrizione si può fare attraverso il link https://buytickets.at/ondafilmsrl/790830/share/0c5cbf99ddb06c5c4455f02c5dff35a2. Il workshop è organizzato da Onda FILM, una casa di produzione cinematografica indipendente con sede a Meldola in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Sedicicorto.