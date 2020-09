Con il Wwf si va alla scoperta dei tesori naturalistici delle colline forlivesi

Il Wwf di Forlì-Cesena organizza per le domeniche 27 settembre (in occasione del Wwf Day 2020), 4 ottobre (in occasione di Urban Nature 2020) e le successive domeniche 11, 18 e 25 ottobre, una serie di visite guidate alla scoperta di zone di pregio naturalistico delle Colline Forlivesi (con relativo ristoro a cura delle ditte locali).

Il programma delle visite

Domenica 27 settembre, dalle 15: Wwf Day a Spinadello e nei meandri del fiume Ronco, visita guidata alla centrale di sollevamento e al Sic (iscrizioni entro il 26 settembre a spinadello@gmail.com).

Domenica 4 ottobre, dalle 15: Scardavilla tra natura, cultura e sapori, escursione e merenda-aperitivo (iscrizioni entro il 3 ottobre a scardavilla@comune.meldola.fc.it)

Domenica 11 ottobre: Dove c'è natura c'è vita, escusione sulle colline di Predappio (prenotazione a sabrina.nanni@comune.predappio.fc.it)

Domenica 18 ottobre: Passeggiata alla scoperta dello Spungone, con aperitivo al Gran Caffè 900 di Castrocaro. Ritrovo ore 15:00 nel parcheggio del Cimitero Comunale in Viale Marconi, 93, (prenotazione: 350 5193970 o iatcastrocaro@visitcastrocaro.it)

Domenica 25 ottobre, alle ore 9.00: Quattro passi sullo Spungone. Ritrovo presso l’ingresso della Rocca di Bertinoro, in via Aldruda Frangipane 6. Guideranno la camminata Enrico Bertoni e Carlo Rondoni. Lungo il percorso è previsto un punto ristoro. Costo di partecipazione € 5,00 (prenotazione: 0543 469213 – turismo@comune.bertinoro.fc.it)

Le visite guidate sono preliminari a un convegno pubblico dal titolo, ipotizzato ma non definitivo, “Piani Urbanistici Generali (PUG) ed Ecosistemi per una Pianificazione Verde del territorio delle Colline Forlivesi“ che il Wwf forlivese propone si tenga a Bertinoro. La Pianificazione Urbanistica Generale coordinata del territorio dei 5 Comuni dovrà puntare alla rigenerazione urbana, alla riduzione del consumo di suolo, alla individuazione di fasce boscate e reti ecologiche, al riassetto idrogeologico, alla promozione dell’ agricoltura biologica, alla tutela delle zone paesaggistiche e naturalistiche più rilevanti.