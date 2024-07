Xenia and The Late Bloom in concerto all'Arena Hesperia

Domenica alle ore 21:30 in Arena Hesperia, a Meldola, il Festival Entroterre presenta il concerto/evento Xenia and The Late Bloom.

Xenia Pappa alla Voce, Max Costa alla Chitarra, Michele Zappoli al Basso e Lorenzo Cappelletti alla Batteria porteranno in scena un progetto pop/rock che è anche una narrazione autobiografica ispirata da due elementi: il mese di novembre (in cui Xenia è nata), il cui fiore caratteristico, il crisantemo, è a fioritura tardiva; il fatto che Xenia stessa è considerata una “late bloomer”.

Xenia Pappa è diventata una cantante professionista più tardi nella vita: dopo un primo percorso professionale in ingegneria ambientale, ha iniziato gli studi universitari in canto e scrittura solo dopo essere diventata madre. Le canzoni sono arrabbiate, amare e dispiaciute, avvolte in melodie melanconiche ed esplosive. Un tentativo di rompere gli schemi e di vivere la vita come ha sempre desiderato ed essere libera da ogni pregiudizio ed etichetta. Un progetto, Late Bloom, che aspira ad essere la voce delle madri che hanno abbandonato i propri sogni, dedicato alle donne che sono state domate e plasmate dagli altri.