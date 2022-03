La pianista Ying Li, astro nascente della musica internazionale, in concerto al Diego Fabbri

Venerdì 11 marzo, alle 21:00, il Teatro Diego Fabbri di Forlì ospita un nuovo appuntamento del cartellone Forlì Musica Primavera. In attesa dell’uscita del suo primo album dedicato a Mozart e Bartók, sarà per la prima volta a Forlì, la giovane pianista Ying Li, vincitrice del prestigioso Premio Internazionale Antonio Mormone, organizzato dalla storica Fondazione La Società dei Concerti di Milano per valorizzare giovani musicisti di talento.

Biglietto intero € 15,00. Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri.

La biglietteria del Fabbri è aperta da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il giorno del concerto a partire dalle ore 20,00. È possibile prenotare telefonicamente il proprio biglietto chiamando il numero 0543 26355. Nelle sere di spettacolo la Biglietteria del Fabbri apre alle ore 20.00. .Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it.

Per accedere al concerto è obbligatorio il Green Pass “rafforzato” e mascherina FFP2.



YING LI

Vincitrice della prima edizione del Premio Internazionale Antonio Mormone, Ying ha vinto anche nell’ottobre 2021 lo Young Concert Artist Auditions a New York. Ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni in Cina e all’età di quattordici anni si è trasferita a Philadelphia per studiare con Jonathan Biss e Seymour Lipkin al Curtis Institute of Music, dove si è diplomata nel 2019. Nel giugno 2021 ha conseguito il Master of Music alla Julliard di New York dove ha studiato con Robert McDonald. In qualità di solista, Ying ha suonato con la Philadelpia Orchestra, New Jersey Symphony, St. Petersburg Chamber Philharmonic, NWD Philharmonie, Orchestra Accademia Teatro alla Scala, Longwood Symphony. Appassionata camerista, è invitata da numerosi festival internazionali quali il Ravinia festival, La Jolla Music Society, Great Lakes a Detroit, Norfolk Festival, Brevard Music e al Festival di Verbier. Ha suonato al Teatro alla Scala, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Verizon Hall a Philadelphia, Kaufman Music Center a New York, Harris Concert Hall a Memphis, New World Center a Miami, Chicago Cultural Center, ACT Concert Hall in Giappone. Nel 2021 è stata anche finalista al Concours Musical International de Montréal e ha vinto il premio speciale per la migliore esecuzione di musica francese al Cleveland International Piano Competition. È membro dell’AYA Trio.