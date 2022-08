Al Calafoma le note della Young Jazz Orchestra

Mercoledì 24 agosto, alle ore 21:30, presso il Cala Foma a Forlì, si esibirà la Giovane Orchestra Paneuropea in versione Young Jazz Orchestra, guidata dal maestro Achille Succi. Essa è quindi formata da 50 ragazzi provenienti da undici paesi europei ed extraeuropei aderenti al progetto "La musica, un ponte tra i popoli". I musicisti provengono da Bosnia-Erzegovina, Grecia, Italia, Kosovo, Nord Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Libano. Per info: 3388166089 - 3490542645 - noviart.info@gmail.com. Per conoscere meglio il progetto di No.Vi.Art. (arti per la nonviolenza) "La musica, un ponte tra i popoli", è possibile consultare il sito www.musicbridgepeople.com