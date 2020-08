La Young Musicians European Orchestra in un doppio live per i sanitari impegnati nella lotta al Covid

La Young Musicians European Orchestra e il Comune di Forli hanno programmato per giovedì 10 settembre, nell'Arena del San Domenico, due grandi Concerti dedicati al personale sanitario con musiche di Bach e Haydn. I Concerti saranno eseguiti dalla Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi e avranno luogo lo stesso giorno, rispettivamente alle 18,30 e alle 21,30. Già da alcuni mesi, durante il lockdown dovuto al Covid 19, la Young Musicians European Orchestra aveva contattato l'Ordine dei Medici, l'Ospedale e gli Ordini delle varie professionalità sanitarie proponendo una serata di omaggio musicale per tutti coloro che si erano prodigati con tanta generosità e tanto rischio nella cura della pandemia e ora, con la parziale riapertura degli spazi teatrali, il progetto può finalmente vedere la luce.

A entrambi i concerti saranno presenti le delegazioni di medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario e ospedaliero e Pubblica assistenza. Il coinvolgimento del personale medico sarà anche l'occasione per celebrare, insieme al Campus Universitario di Forli, la prossima apertura del corso di laurea in Medicina e Chirurgia che avrà inizio proprio nel mese di settembre e costituirà un ulteriore traguardo per la presenza della Alma Mater Studiorum a Forli "Dopo il grande successo delle "Stagioni" di Vivaldi eseguite alcuni giorni fa al Museo Classis di Ravenna - afferma Silvana Lugaresi, amministratore di Young Musicians European Orchestra - e dopo il grande lavoro fatto nei grest estivi e nelle stagioni musicali di tutta la Romagna, stiamo riscontrando un grande interesse di pubblico, addirittura con un aumento di biglietti venduti rispetto allo scorso anno, e quindi saremo in grado entro il 2020 di recuperare tutti i concerti cancellati durante la chiusura dei Teatri nel mesi da marzo a maggio scorsi".

Il Maestro Olmi ha espresso la speranza che in breve tempo l'Orchestra riesca a recuperare anche le tante iniziative programmate all'Estero in Palestina, Cina,Turchia e Libano. all'insegna del dialogo realizzato attraverso la Musica, il lavoro e l'internazionalità' della musica. Il programma della serata del 10 settembre prevede l'esecuzione del Concerto in la minore di Bach (solista Emma Arizza), del Concerto per due violini e orchestra in re minore di Bach (Solisti Andrea Timpanaro e Emma Arizza) e del Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra di Haydn (Solista Enrico Mignani).

Coloro che avevano acquistato un biglietto per il Concerto di Pasqua del 7 aprile scorso a San Mercuriale possono ottenere gratuitamente un posto per il Concerto del 10 settembre, contattando la email erconcerti1@yahoo.it o il numero telefonico 0544.33835 (dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì) entro e non oltre il 20 agosto, mentre i biglietti per il pubblico saranno messi in vendita a partire dal 12 agosto sia online sul sito www.ticketsms.it sia presso la biglietteria di Erconcerti (erconcerti1@yahoo.it telefono 0544.33835). La sera del Concerto verranno messi in vendita presso il Museo San Domenico eventuali biglietti rimasti. I prezzi vanno da 5 euro (prezzo speciale giovani) a 20 euro. Il numero dei biglietti sarà comunque limitato per le restrizioni ancora vigenti nella agibilità dei teatri. e quindi si consigliano le persone interessate di acquistare i biglietti al più presto.