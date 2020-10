Zaino in spalla al circolo dei viaggiatori, fra reportage e workshop fotografici

Ripartono i viaggi al circolo Inzir di Forlì con tanti appuntamenti in programma per scoprire affascinanti luoghi del mondo.

Martedì 20 ottobre alle 21.00 proseguono le proiezioni in collaborazione con l'Angolo dell'avventura di Forlì. Si viaggia in Malaysia e Singapore insieme a Sonia Parisi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Venerdì 23 ottobre, sempre alle 21.00, si percorrono insieme a Barbara Taglioni e Moreno Diana i 427 km a piedi della loro avventura Coast to Coast italiana. Partiti da Ancona, sulla costa Adriatica, Barbara e Moreno hanno raggiunto Orbetello, sul Mar Tirreno, attraversando natura, città d'arte e luoghi di grande spiritualità, alla scoperta di un'Italia del tutto insolita. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Domenica 25 ottobre alle 8.00 ritrovo davanti la sede del circolo per il Workshop fotografico in natura. Viaggiare è voglia di fermare il tempo, immortalare un attimo, una sensazione. Accompagnati dal fotografo professionista Paolo Vallicelli si parte per una nuova avventura in due tappe: domenica si realizzano i primi scatti seguendo i consigli del fotografo,mercoledì 28 alle 20.30 serata di confronto nella sede del circolo in via Bezzecca 10, dedicata al lavoro svolto durante l’uscita domenicale. Prezzo 40 euro per le attività previste nelle giornate del 25 e del 28 ottobre.

Prenotazioni sul sito: www.inzir.it