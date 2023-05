Alla scoperta degli angoli nascosti del centro storico di Forlì: con la primavera torna "Zardin"

Indirizzo non disponibile

Come ogni anno torna la primavera e torna anche Zardin, il festival che dà la possibilità di entrare nei giardini e cortili nascosti e normalmente inaccessibili del centro storico (e dintorni) di Forlì, con l'intento di far (ri)scoprire luoghi e storie poco noti della città. Un'occasione eccezionale in cui vedere e conoscere i nostri tesori “dietro l’angolo”, quelli accanto a cui passiamo tutti i giorni, senza fare caso.

Zardin, il 13 e 14 maggio, porta all’interno di questi spazi arte, musica, concerti, visite guidate, laboratori (per adulti e bambini), conferenze e tanto tanto altro. Due giorni all’insegna del verde e delle sorprese, in cui vedere la città sotto un'altra prospettiva attraverso percorsi alternativi.

Informazioni e programma

Orari: 10.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Costo di iscrizione: entrambi i giorni: 5€ . Sconto universitari (provvisti di badge): 3€. Bambini fino ai 10 anni: gratuito. Il biglietto permette l’accesso a tutti gli spazi aperti in occasione dell'iniziativa per entrambi i giorni. https://zardin.it/ - zardinforli@gmail.com - https://www.facebook.com/Zardin