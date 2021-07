"Zibaldino di un prof in quarantena": Matteo Saccone presenta il suo libro

Per il Ciclo "Autori in Fabbrica", mercoledì 21 luglio, alle ore 21.15, incontro con Matteo Saccon, che presenta il suo libro: "Zibaldino di un prof in quarantena". Introduce Marco Viroli, direttore artistico Fabbrica delle Candele

Molti hanno scritto durante il lockdown, difficile non trovare chi non abbia provato, in quel periodo, a mettere l’isolamento e la solitudine nero su bianco. Ma esiste una rilettura dell’emergenza che cerca un senso in quel quotidiano frustrato e devastato dalla noia. Una rilettura fatta di pensieri, appunti e riflessioni tenuti assieme dalla bellezza salvifica della letteratura. È quella di Matteo Saccone, giovane professore di lettere. La letteratura come categoria interpretativa del reale: i testi di Virginia Woolf e Dante, di Kundera e Moravia, di Pavese, Kafka e tanti altri si intrecciano alla nostalgia per la vita senza mascherina. I classici e la grande cinematografia entrano in dialogo con la quotidianità di un insegnante arrabbiato e affamato di significato.

Matteo Saccone, 31 anni di Forlì. Laureato in Lettere Moderne e in Italianistica presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, entrambe le sue tesi di laurea hanno indagato il rapporto fra la Prima guerra mondiale e i principali testi della letteratura italiana ed europea.

Ha scritto per il settimanale «Il Momento» e collaborato con la rivista «Il Nuovo Areopago» occupandosi di Peguy, Tolstoj, Dostoevskij e Montale.

Nel 2007 ha vinto la XIV edizione del Certamen Ennianum, concorso internazionale di traduzione e commento dal latino. è arbitro di calcio. Oggi è docente di materie umanistico-letterarie. Per CartaCanta ha pubblicato nel 2016 Peter Pan è morto in guerra – La Grande Guerra in letteratura.

Ingresso gratuito

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Fabbrica delle Candele. P.tta Conserva Corbizzi, 30, Forlì

info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel. 0543 712 833 - 0543 712 112 - 0543 712 820



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...