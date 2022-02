Dopo le intitolazioni a Bologna e in Senegal, anche Forlì renda omaggio a Giancarlo Cerini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

A dieci mesi dalla prematura scomparsa di Giancarlo Cerini, nostro illustre concittadino, il sindaco di Bologna ha comunicato che a breve gli sarà intitolata una scuola dell’infanzia. Perché intitolare una scuola dell’infanzia a Giancarlo Cerini e, soprattutto, chi era Giancarlo Cerini, per chi non lo conoscesse?

Cerini è stato un maestro elementare, poi un direttore didattico, un Ispettore scolastico e persino un Cavaliere della Repubblica. Ci la lasciato in eredità centinaia di libri, di contributi su riviste, di partecipazioni a commissioni nazionali (convinto assertore dell’importanza dell’iniziare bene, ultimamente è stato presidente della Commissione ministeriale sullo zerosei) e soprattutto un modo di intendere la scuola e la formazione dei giovani a cui tutti dovrebbero ispirarsi, in particolare in questo difficile momento storico: una forza tranquilla in grado di smuovere gli animi e di progettare e orientare importanti riforme scolastiche.

Non a caso il suo ultimo libro, che è uscito postumo e che ha avuto prestigiose e lusinghiere recensioni, si intitola “Atlante delle riforme im…possibili”. Per noi gente di scuola è stato, ed è ancora, un faro e un orizzonte di senso verso cui tendere. Il ministro dell’Istruzione Bianchi, che lo conosceva bene, ne ha ricordato pubblicamente e più di una volta le pacifiche “battaglie”, l’impegno, i numerosi contributi di pensiero e d’azione. Fra l’altro, stanno nascendo a Forlì in queste settimane un centro culturale e una associazione a lui intitolati.

L’auspicio è che nei prossimi mesi e nei prossimi anni la città di Forlì, con le sue istituzioni, i suoi enti di promozione, la sua bella cultura, la sua università e le sue scuole (e, perché no, anche Faenza, sua città natale) segua l’esempio di Bologna. Anche se, a dire il vero, il primo luogo a lui intitolato si trova addirittura in Senegal, dove alcuni suoi amici hanno fondato una piccola scuola! Nelle foto, l’Ispettore in posa accanto a un banco d’altri tempi e la scuola in Senegal che porta il suo nome.