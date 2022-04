Stimolare la creatività: a Modigliana un maggio di corsi tra fumetto e creta

Dal mese di maggio a Modigliana, partiranno corsi artistici per stimolare la creatività a cura dell’Associazione Ics Fectori Art. Si tratta di due corsi di quattro lezioni ciascuno su discipline come il fumetto e la manipolazione della creta.

Spiega Idilio Galeotti presidente dell’Associazione Ics Fectori Art: "La nostra intenzione è partire con dei brevi corsi per stimolare la creatività dei ragazzi e adulti, si tratta di corsi base, nei quali i partecipanti si misureranno con i primi rudimenti del fumetto e della manipolazione della creta, ma sarà anche un modo per stare insieme e divertirsi. Poi in base alle adesioni valuteremo anche la possibilità di proseguire le lezioni e dare ai partecipanti le tecniche e gli stimoli per approcciarsi all’arte".

In riferimento al corso di fumetto, sarà Davide Quercioli Kuerc a introdurre le lezioni che si terranno i venerdì 6, 13, 20, 27 maggio dalle ore 19 alle ore 20. Mentre per la manipolazione della creta saranno Idilio Galeotti e Giorgio Cavina a tenere i corsi che partiranno i mercoledì 4, 11, 18, 25 maggio dalle ore 17 alle ore 18.

Le lezioni per parziale copertura delle spese organizzative avranno un costo di euro 5 a lezione. Per le adesioni contattare: Davide Quercioli Kuerc al 320 3722898, Idilio Galeotti 335 5862158, Giorgio Cavina 338 4871835