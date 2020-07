Conclusi i corsi Enaip per elettricisti, elettronici e termoidraulici: e le aziende chiamano già i ragazzi per i colloqui di lavoro

Si sono conclusi positivamente gli esami di qualifica presso Fondazione Enaip Forlì, nella sede di via Campo di Marte 166, per i corsi finanziati da Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo rivolti ai ragazzi in obbligo formativo.

Dopo mesi di aula, stage e formazione a distanza dovuta all'emergenza coronavirus, alla quale vi è stata molta partecipazione da parte degli allievi, si sono tenuti infatti a metà luglio gli esami di qualifica per i corsi "Operatore Sistemi Elettrico-Elettronici", "Operatore Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici" e "Operatore Impianti Termoidraulici", tutti di durata biennale per un totale di 2000 ore, di cui una buona parte effettuate in stage presso aziende del territorio. In tutto sono 45 i ragazzi che hanno ottenuto la qualifica. Gli esami si sono tenuti in diverse sessioni e a gruppi per garantire con sicurezza la distanza interpersonale prevista dai DPCM in vigore sull'emergenza covid-19. Ai candidati sono state inoltre fornite tutte le indicazioni e gli strumenti per il rispetto delle regole previste.

La qualifica consentirà ai ragazzi, anche a quelli minorenni, di iniziare subito un percorso lavorativo. I corsi di formazione professionale permettono di entrare nel mondo del lavoro direttamente dalla porta principale: sono già diverse, infatti, le richieste delle aziende soprattutto del forlivese e del cesenate (nei settori elettrico, elettronico e termoidraulico) dei nominativi degli allievi qualificati per poterli colloquiare ed eventualmente inserire nel loro organico.