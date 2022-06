Formazione: parte la programmazione con le risorse europee del Fondo sociale

Al via la programmazione, in Emilia-Romagna, per la formazione tecnica superiore e i nuovi percorsi della Rete politecnica. Saranno previsti oltre 100 percorsi formativi, che partiranno il prossimo autunno, per un investimento complessivo di oltre 21 milioni di euro, finanziati dalla Regione con risorse europee relative alla nuova programmazione del Fondo sociale Plus. Di questi corsi almeno 38 sono biennali e realizzati delle Fondazioni Its per ‘tecnici superiori’, mentre 65 sono annuali di istruzione e formazione tecnica superiore per acquisire un certificato di specializzazione.

A stabilirlo la Giunta regionale che ha approvato un primo calendario di inviti rivolti a enti di formazione e alle Fondazioni Its, affinché presentino proposte per la programmazione che va da giugno a novembre 2022. La delibera di viale Aldo Moro, proposta dall’assessore allo Sviluppo economico, lavoro e formazione, Vincenzo Colla, anticipa l’adozione formale da parte della Commissione europea del Programma regionale Fse Plus.

Rete politecnica

La Giunta regionale, nelle proprie misure di programmazione, ha anche approvato le specifiche priorità di intervento della Rete Politecnica per l’anno formativo 2022/2023, proseguendo a rafforzare l’investimento nei percorsi di formazione terziaria fondati sulla collaborazione con le imprese.Inoltre, per l’anno formativo 2022/2023, la programmazione prevederà che l’offerta della Rete politecnica sarà arricchita dai corsi di Formazione superiore (300-500 ore), progettati per permettere ai potenziali destinatari di completare il proprio sistema di conoscenze tecniche e professionali di base, con competenze specifiche e specialistiche digitali e linguistiche, per la sostenibilità e per l’innovazione sociale.

Apprendistato

Inoltre, la Giunta ha approvato un invito per rendere disponibile un’offerta aggiuntiva di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts), autorizzati e non finanziati, che permetterà ai giovani assunti con contratto di apprendistato di acquisire un certificato di specializzazione tecnica superiore. La Regione finanzierà attraverso assegni individuali, i cosiddetti voucher, la formazione esterna all’impresa e le attività di personalizzazione e accompagnamento individualizzato.

Gli inviti

la programmazione prevede che il primo invito, rivolto alle Fondazioni Its con sedi in regione, scade il 12 luglio 2022 e i corsi approvati partiranno di norma entro ottobre 2022. Il secondo invito, per gli enti di formazione professionale accreditati, in partenariato con scuole, università e imprese, scade il 14 luglio 2022 e l’offerta formativa sarà avviata entro il 30 novembre 2022. Il terzo invito, rivolto agli enti di formazione accreditati, aprirà dal 4 luglio 2022 al 30 giugno 2023.