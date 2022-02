Qualifiche professionali per chi esce dalla scuole medie: l’offerta di istruzione e formazione per il 2022/2023

È online la mappa dell’offerta dei percorsi di Istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2022/2023, la proposta educativa che permette ai ragazzi in uscita dalla scuola media di conseguire in un percorso di tre anni una qualifica professionale. L’offerta formativa si pone l’obiettivo di assicurare l’assolvimento da parte dei giovani dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Concorrono alla realizzazione dei percorsi - che partiranno a settembre 2022, nel rispetto del calendario scolastico - gli Istituti professionali e gli enti di formazione accreditati.

Percorsi realizzati dagli Istituti professionali

Operatore grafico e di stampa - I.P. Ruffilli - Forlì

Percorsi realizzati dagli enti di formazione accreditati

Operatore del legno - E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Forlì

Operatore dell'acconciatura - E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Forlì

Operatore impianti elettrici - En.A.I.P. - Forlì

Operatore impianti termo-idraulici - En.A.I.P. - Forlì

Operatore meccanico - ASSOCIAZIONE CNOS-FAP RER - Forlì

Operatore meccanico di sistemi - CCFP ENGIM - Cesena, ASSOCIAZIONE CNOS-FAP RER - Forlì

Operatore meccatronico dell'autoriparazione - ASSOCIAZIONE CNOS-FAP RER - Forlì

Operatore sistemi elettrico-elettronici - En.A.I.P. - Forlì

Operatore trattamenti estetici - E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Forlì

Per dare ai ragazzi e alle ragazze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado la possibilità di scegliere un percorso formativo che, dopo tre anni, permetta di acquisire una qualifica ed entrare nel mondo del lavoro, la Regione ha istituito, con la legge regionale n. 5 del 2011, il Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).