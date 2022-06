"Le parole della cucina italiana": aperte le iscrizioni al corso di alta formazione

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione (composto da due distinti iter formativi), promosso dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, in collaborazione con Ser.In.Ar., Comune di Forlimpopoli e Casa Artusi, che ha come tema “Le parole della Cucina Italiana” e si terrà nel periodo dal 29 agosto al 25 settembre, in parte a Forlimpopoli e in parte a Forlì.

Il primo corso, il cui direttore scientifico è il professor Massimo Montanari, verterà su “La cucina italiana fra storia e letteratura” e prenderà il via il 29 agosto per un totale di 80 ore, di cui 70 di lezione e 10 per la preparazione di un breve saggio finale. L’iter formativo approfondirà aspetti quali la storia dell’alimentazione, la letteratura e la cultura gastronomica italiana, i generi testuali delle ricette dalla loro origine narrativo-descrittiva a quella tecnico-prescrittiva, fino all’attuale dimensione multimediale, ricavandone modelli utili anche per la composizione di testi originali.

Il secondo corso, il cui direttore scientifico è il professoressa Silvia Bernardini, si concentrerà sul tema “La cucina italiana attraverso le lingue” e prenderà il via il 12 settembre per un totale di 70 ore, di cui 50 di lezione (divise in due moduli) e 20 per la preparazione di un breve saggio finale. Il primo modulo (20 ore) proporrà un’indagine sui rapporti fra la cucina italiana e la sua lingua e le diverse culture gastronomiche straniere (araba, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russa, spagnola e tedesca), mentre il secondo (30 ore) è incentrato sulla pratica della traduzione verso l’italiano e alla composizione di testi originali di cucina con laboratori nelle lingue francese, inglese, portoghese e spagnola.

Grazie a quanto verrà appreso tramite i due corsi, i partecipanti potranno mettere a frutto competenze in vari ambiti del mercato agroalimentare e della gastronomia in termini di marketing, comunicazione e promo-commercializzazione, contribuendo a sviluppare anche la progettualità di imprese che operano in tutta la filiera del cibo. Per le caratteristiche proposte i corsi sono destinati a professionisti di enogastronomia e ristorazione, giornalisti del settore, esperti di comunicazione, interessati ad acquisire maggiori competenze storiche e linguistico- letterarie. E’ possibile partecipare a uno o a entrambi i corsi: Per iscriversi e consultare il programma completo accedere al seguente link: https://www.serinarpayments.it/corsocucina/