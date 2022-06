Cena sotto le stelle al ritmo di Jazz: al via la kermesse all'agriturismo

Prezzo non disponibile

Nella cornice dell'agriturismo biologico "I Merisi" nelle campagne forlivesi, una serie di serate jazz allieteranno le serate estive 2022. Si cena alla carta nell'aia de "I Merisi" sotto le stelle ascoltando buon jazz. Le date: 14 giugno ore 20.30 Minor Swingers Quartetto acustico stile hot club de France composto da violino, due chitarre e contrabbasso. 5 luglio ore 20.30 Open Trio con Stefano Fariselli ai fiati, Gibi Mazzotti al pianoforte e Marco Rossi al contrabbasso. Progetto "travolti da un'insolita armonia": repertorio di jazz contemporaneo. 26 luglio ore 20.30 Lorena Sali Feeling Good Trio Voce, chitarra e contrabbasso. 2 agosto ore 20.30 Nicola Suprani Quartet Jazz post Bebop con sax, piano, batteria e contrabbasso. 30 agosto ore 20.30 Preger Dicillo Rossi trio Acustic jazz con chitarra, sax e contrabbasso. 6 settembre ore 20.30 Cotton Club quartet A tutto swing da Buscaglione a Bublè, passando per Capossela e Sting. 27 settembre ore 20.30 Dom Stage Trio jazz Con sax, chitarra e contrabbasso. La prenotazione è gradita. Si può prenotare chiamando il numero 351 902 1777. In caso di pioggia l'evento non si terrà.