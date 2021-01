Dalle medie alle superiori: ultimo open day online al "Matteucci"

Ultimo appuntamento virtuale all'istituto "Matteucci" di Forlì, che accoglierà i giovani visitatori e le loro famiglie sabato in due turni orari (il primo alle 15 e il secondo alle 16.30). Ancora una volta la "comunità Matteucci", coordinata dalla dirigente Giuseppina Tinti, illustrerà le discipline caratterizzanti il percorso formativo della scuola, articolato in due indirizzi nel biennio (amministrazione-finanza e marketing, Indirizzo Turismo) e tre articolazioni nel triennio (amministrazione-finanza e marketing; indirizzo turismo; sistemi informativi aziendali; ed relazioni internazionali per il marketing), arricchiti dal nuovo Indirizzo di studio "sport management - indirizzo gestione dell’impresa sportiva" inaugurato nell'anno scolastico 2020-2021.

Nell'anno in corso ha debuttato l'articolazione “Deutsch ist Leicht” volta all’approfondimento della lingua tedesca, attraverso la metodologia Clil, la presenza di madrelingua, viaggi studio e esperienze di scuola-lavoro in Germania, scambi, e-twinning, gemellaggi, inserimento in aziende. Un incontro on line che si spera preluda alla possibilità di una visita “reale” dei giovani nuovi allievi in primavera, tempo in cui si sogna di riaprire le porte della scuola e rianimare lo spazio dei ragazzi. Ogni ulteriore informazione è reperibile presso il sito d’Istituto www.itematteucci.edu.it e ogni richiesta di chiarimenti potrà essere espressa a orientamento@itcmatteucci.eu