Forlimpopoli, presentati i due nuovi scuolabus: operativi già da lunedì 14 settembre

Sabato mattina sono stati presentati i due nuovi scuolabus che effettueranno il servizio di trasporto scolastico già a partire da lunedì, ovvero dal primo giorno di scuola, per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Forlimpopoli. "I due nuovi scuolabus - come hanno illustrato il sindaco Milena Garavini, l'assessore alla scuola Sara Pignatari e la referente dell'ufficio scuola Noris Bondi - contano ciascuno 47 posti e, grazie all'accordo siglato con Coerbus, assicureranno il trasporto in piena sicurezza anche rispetto ai protocolli anti-covid a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, sia per l'andata che per il ritorno sui due turni dell'orario normale e del tempo pieno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.