'Io amo i Beni culturali': le scuole di Forlì a lezione di fumetto

Il Concorso di rilevanza regionale 'Io amo i Beni culturali', giunto alla decima edizione, ha visto candidarsi un centinaio di istituzioni, pubbliche e private, che in associazione con le scuole del territorio hanno presentato validi progetti di valorizzazione per i beni culturali territoriali. In questo contesto, l'Istituto Comprensivo n. 7 'C. Silvestroni' ha proposto il progetto 'Suoni, voli e colori...', per 'Io Amo i Beni Culturali' il Concorso dell'Emilia Romagna, con la Scuola Secondaria di I grado 'Pietro Zangheri' e il Museo Ornitologico 'Ferrante Foschi', grazie alla programmazione e direzione della docente Paola Mercatali.

Altro Istituto Comprensivo coinvolto il n. 4 'A. Tonelli' con la Scuola Secondaria di I grado 'Piero Maroncelli', mentre fra i partner coinvolti, oltre all'Associazione Genitori Scuola Secondaria di I grado 'P. Zangheri', Manoni 2.0, e l'Associazione Genitori 'Piero Maroncelli', è presente anche la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle'.

Dall'inizio e fino alla metà del mese di maggio, per mezzo dello Staff Fumettoteca si è avviata la collaborazione per presentare un'attività congiunta, da realizzare con il coinvolgimento attivo degli studenti, grazie alle 'Lezioni di fumetto' tenute da GianLuca Umiliacchi e svolte nelle varie aule, per una presenza globale di oltre 200 alunni. L’obiettivo finale è quello di realizzare per il Museo un fascicolo a stampa e online riportante attività creative, giochi didattici, fumetti, pagine da colorare, Art Therapy, adatto anche alle persone con disabilità, da presentare ai visitatori.



'Suoni, voli e colori...' è un progetto che gli enti capofila hanno proposto con l'intento di valorizzare la collezione del Museo Ornitologico 'Ferrante Foschi', di Forlì, realizzando un book didattico in grado di coinvolgere piccoli e grandi visitatori, per mezzo del concorso di idee, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado in partenariato con musei, archivi, biblioteche e teatri storici dell’Emilia Romagna. Obiettivo del concorso è avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo la loro partecipazione creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi e consapevoli. Il progetto intende avvicinare i ragazzi al mondo degli uccelli e al loro habitat soprattutto attraverso uscite naturalistico-ambientali, facendo vivere loro esperienze di attività a diretto contatto con la natura, stimolandoli alla conduzione di uno stile di vita sano, basato sul benessere e sulla vita all’aria aperta, oltre che all’attenzione verso l’ambiente naturale. Quanto osservato e documentato verrà poi rielaborato in aula al fine di ideare e creare elaborati espressivi e motivi decorativi ispirati alle forme e ai colori delle varie specie di uccelli, mentre i suoni saranno interpretati con attività musicali. Il Fumetto a scuola c’è andato tante volte. Come si è potuto constatare negli anni e con gli infiniti casi, il fumetto nelle aule scolastiche è anche utile, Rodari sosteneva che il fumetto era letto per apprenderlo, assimilarlo e scoprirlo come 'nuova lingua'.

La Fumettoteca, consapevole di tale importanza, negli anni passati ha già più volte fatto lezioni di fumetto agli alunni donando a loro l’occasione di scoprire l’energia che si sprigiona dal fumetto, per comprendere la grande potenzialità dell’immagine sequenziale, e osservare come la Nona Arte sia attenta a proporre storie di interesse sociale.