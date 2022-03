Nidi d'infanzia: partono le iscrizioni a Forlì. Tutte le informazioni

Dal 16 marzo al 7 aprile è aperto il bando di iscrizione ai nidi di infanzia comunali di Forlì, in concessione e privati in convenzione. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale dei servizi scolastici del Comune di Forlì accedendo obbligatoriamente con SPID.

A chi è destinato

Alle famiglie dei/delle bambini/e residenti nel Comune di Forlì di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Alla residenza è equiparata la presentazione del rogito di acquisto, del contratto di locazione o del contratto di acquisto di immobile sito nel Comune di Forlì. In tali casi però, alla data del 31 agosto i minori dovranno aver acquisito la residenza anagrafica.



Come si richiede

Per l'iscrizione ai Nidi d'infanzia comunali, in concessione ed in convenzione, la domanda di ammissione al nido deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso il portale dei servizi scolastici sul sito del Comune di Forlì accedendo al Portale Online dei Servizi Scolastici Sosi@Home del Comune di Forlì obbligatoriamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/) nei tempi previsti dal bando.

Per i bambini non residenti e nascituri, poichè non è possibile inoltrare la richiesta on-line in quanto non presenti nell'anagrafe del Comune di Forlì, occorre presentare la domanda utilizzando un modulo cartaceo da richiedere via mail all'ufficio Rapporti con le famiglie e tariffe (info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it). Solo coloro che non possiedono un accesso ad internet, potranno compilare la domanda rivolgendosi allo Sportello unico dei servizi educativi e scolastici fissando un appuntamento.

Spese a carico dell'utente

Le rette di frequenza, stabilite annualmente stabilite dalla Giunta comunale, sono personalizzate e calcolate in base al tempo di frequenza e al valore ISEE. La retta è mensile ed è comprensiva di frequenza, pasti, pannolini, materiale igienico-sanitari e didattico.

Tempi

Le iscrizioni ai nidi sono aperte, di norma, nei mesi di marzo/aprile. Le date esatte del bando sono stabilite annualmente. La formazione delle graduatorie uniche di ammissione avviene sula base di informazioni fornite dai genitori tramite la compilazione della domanda di iscrizione. La collocazione in graduatoria dipende dal punteggio ottenuto secondo quanto stabilito dai criteri di selezione approvati con Deliberazione Consigliare n. 92/2020. Al momento della presentazione della domanda, vengono fornite le informazioni circa i tempi di pubblicazione delle graduatorie e dell'assegnazione definitiva dei posti.

Per i nidi d'Infanzia comunali, in concessione ed in convenzione sono possibili iscrizioni fuori termine (dai tempi del bando) fino a marzo dell'anno successivo.

Per informazioni

Ufficio Rapporti con le Famiglie e Tariffe

Via Caterina Sforza, 16 - piano terra

Tel. 0543/712116 - 712425

email: info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it