Valore del cibo, stile di vita sano e sostenibilità: parte il progetto nelle scuole

Nell’ambito dell’offerta formativa sull’educazione alimentare e ambientale, Coldiretti, in stretta collaborazione con Donne Impresa e Coldidattica Emilia-Romagna propone per l’anno scolastico 2021-2022, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il percorso multidisciplinare di educazione alimentare ed ambientale, di avvicinamento al mondo agricolo, finalizzato ad educare gli studenti, futuri cittadini e consumatori, a corretti stili di vita per il loro stesso benessere e per quello dell’ambiente.

Suona la campanella e nelle scuole arriva puntuale il nuovo progetto di educazione alimentare e ambientale e relativo concorso, che coinvolgerà oltre 20.000 alunni e approfondirà varie tematiche quali l’ABC per alimentarsi bene, il rispetto dell’ambiente, il cibo come benessere e sapere, il territorio e l’agricoltura sostenibile a tutela del pianeta, il rapporto tra cibo e salute, il consumo consapevole, la sicurezza alimentare.

Protagonisti del progetto saranno le aziende agricole Coldiretti, le fattorie didattiche e i produttori dei mercati di Campagna Amica che, attraverso le loro esperienze imprenditoriali e le loro testimonianze, accompagneranno alunni , insegnanti e genitori nell’esplorazione delle variegate attività e produzioni agricole sia tradizionali che innovative. Coldidattica, attraverso il proprio circuito di fattorie e produttori agricoli specializzati in attività didattiche per bambini e famiglie, affiancherà il progetto con diverse iniziative in presenza e a distanza.

A supporto dell’attività degli insegnati per l’approfondimento del tema sono previsti diversi strumenti: webinar regionali, incontri e lezioni in aula o in dad, videotutorial, uscite didattiche.