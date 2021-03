Conoscere il Campus in tempo di pandemia: la soluzione è 'Tutor café'

Come poter visitare il Campus di Forlì in periodo di pandemia? La soluzione è Tutor café, un “Tour col tutor” virtuale del Campus di Forlì. Le tutor all'orientamento potranno raccontare a chi è interessato i servizi offerti dal Campus di Forlì , cercando di rispondere alle domande degli studenti. Per potere partecipare ad un incontro è necessario prendere appuntamento nelle giornate di martedì e giovedì, fino al 31 maggio.



Durante questi appuntamenti, quello che le tutor faranno è:

• Illustrare i servizi dei Campus: aule studio, mense, organizzazione universitaria.

• Supporto alla ricerca di contatti e strumenti utili per orientarsi nei Campus.

• Supporto personalizzato a seconda dei dubbi degli studenti.



COME AVVIENE LA PRENOTAZIONE: