"Studiare Medicina e Chirurgia a Forlì": un open day virtuale con tour nei laboratori

L'università di Bologna presenta il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e virtual tour nei laboratori del corso di Forlì, coordinato dal professor Franco Stella. E' possibile registrarsi a questo link: https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-studiare-medicina-e-chirurgia-a-forli-23-aprile-2021

Programma del Virtual Open Day

Ore 15:00 – Presentazione del Corso

Ore 15:30 – Virtual tour nei laboratori del corso: il tavolo anatomico virtuale

Ore 16:30 – Gli studenti del corso raccontano la loro esperienza di studio a Forlì

Come registrarsi all'evento

Step 1

Per registrarti devi avere le credenziali istituzionali (username@studio.unibo.it + la password): puoi richiederle attraverso una procedura automatica, cliccando sul link nel box STEP 1 : RICHIEDI LE CREDENZIALI. Se le possiedi già passa direttamente allo step 2.

Se non ricordi le tue credenziali istituzionali puoi contattare l'Help Desk StudentiOnLine ai seguenti recapiti: email: help.studentionline@unibo.it - Telefono 051.2080301 (orari dal lunedì a venerdì 9:00-13:00; 14:00-17:00)

Step 2

Utilizzando le credenziali di Ateneo (username@studio.unibo.it + password) potrai iscriverti compilando la scheda di registrazione al Virtual Open day cliccando su “Registrazioni” nel box STEP 2: REGISTRATI ALL'OPEN DAY

Una volta che ti sarai registrata/o riceverai le informazioni utili a partecipare all'evento virtuale.

L’evento si svolgerà interamente online attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Per poter partecipare al meglio al Virtual Open Day si raccomanda di scaricare Microsoft Teams. E' comunque possibile partecipare all'evento anche accedendo a Microsoft Teams tramite web; per fare ciò utilizzare il browser Chrome o Microsoft Edge (non utilizzare Internet Explorer).



Come accedere al virtual open day

Il link per accedere alla stanza virtuale sarà pubblicato solo 15 minuti prima dell'inizio dell'evento. Premi sul link :”Partecipa all’evento” nel box "STEP 2: REGISTRATI ALL'OPEN DAY" ed entra nella pagina. Segui i passaggi successivi: premi sul link "Partecipa all’evento" e poi sul link "Entra ora".