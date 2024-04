la finale nazionale del campionato e-horizon torna a forlì: motori, innovazione e competizione durante expo elettronica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Forlì, 17/04/2024 - Nel cuore della Romagna, la città di Forlì si prepara ad ospitare nuovamente, dopo un paio d’anni di pausa, uno degli eventi più importanti nati dalle sue scuole superiori: la finale nazionale del Campionato E-Horizon. Il progetto E-Horizon rappresenta l'evoluzione di un percorso di rinnovamento del progetto Formula Arduino nato nel lontano 2017. Questo cammino di crescita e sviluppo ha dato vita a un ambiente educativo ancora più coinvolgente e stimolante, progettato per ispirare e sfidare gli studenti delle scuole superiori in tutta Italia. Quest'ultima incarnazione del progetto continua la missione del suo predecessore, ma offre agli studenti un'esperienza ancora più coinvolgente e innovativa. Attraverso un approccio multidisciplinare e un'attenzione particolare alla promozione dell'apprendimento STEM, il Campionato E-Horizon mira a formare e ispirare le menti creative e ingegnose del futuro, preparandole ad affrontare le sfide sempre più complesse del mondo moderno, incluso il cambiamento ecologico nel settore automobilistico. L'atmosfera sarà elettrizzante fin dall'inizio, con studenti provenienti dalle migliori sei scuole qualificate, da Maranello, Novara (due squadre), Terni, Urbino e Castel San Giovanni, che si sfideranno a bordo delle loro vetture RC stampate in 3D. Ma non si tratta solo di una gara di velocità: è una vera e propria celebrazione della creatività, dell'ingegneria e della passione per l'automobilismo. Ma la finale nazionale del Campionato E-Horizon va oltre la semplice competizione: è un'opportunità unica per esplorare il mondo della tecnologia e dell'innovazione applicata al settore automobilistico. Durante l'evento, gli studenti avranno l'opportunità di mostrare le proprie competenze progettuali e di ingegneria, dimostrando come l’inventiva, la stampa 3D e lo studio continuo possano trasformare il modo in cui concepiamo e sviluppiamo le vetture da corsa. Dovranno presentare e spiegare il loro lavoro e i dati raccolti a una giuria, che valuterà i team per il loro impegno nel management del team e nel design della vettura. Non solo gare e tecnologia, ma anche divertimento e intrattenimento per tutti. Sarà un'esperienza indimenticabile per grandi e piccini, un'occasione per avvicinarsi al mondo delle corse e scoprire i talenti di domani. La Finale Nazionale del Campionato E-Horizon è un evento da non perdere per gli appassionati di motori, gli amanti della tecnologia e tutti coloro che sono alla ricerca di emozioni uniche e stimolanti. Vi aspettiamo numerosi per due giorni di adrenalina, innovazione e competizione al massimo livello. Infine, per promuovere l'evento e il campionato, l'Associazione Italiana Makers Automotive (AIMA) ha partecipato a una serie di eventi e fiere in tutto il territorio nazionale. Dal Maker Faire Rome 2023 al Busto Arsizio Comics & Games 2024, abbiamo presentato il progetto E-Horizon e coinvolto sempre più persone nella passione per l'innovazione e la tecnologia automobilistica. Durante il fine settimana del 13 e 14 Aprile a Misano, in contemporanea con il doppio round della Formula E, in collaborazione con la rete di scuole E-Mobility, l'associazione ha premiato l'I.I.S Benedetto Castelli di Brescia per l'ingegneria automobilistica. Per maggiori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, visitate il sito ufficiale di Expo Elettronica. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle gare e gli eventi collaterali che animeranno la finale nazionale del Campionato E-Horizon.