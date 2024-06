Irrompe un vortice di aria fredda, forte maltempo all’orizzonte: rischio nubifragi

Fase intensa di maltempo all’orizzonte. “Nelle prossime 72 ore, o più probabilmente fino alla mattinata di mercoledì, la nostra regione sarà attraversata da un vortice di aria fredda e instabile in quota che avrà un’evoluzione piuttosto lenta poiché attorniato da aree di alta pressione con funzione di parziale blocco ad un’evoluzione più rapida - esordisce Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) -. La presenza dell’aria fredda in quota e di masse d’aria più calde e umide nei bassi strati, favorirà un’elevata instabilità, particolarmente lungo lo sviluppo di un fronte occluso che si sposterà solidalmente con la “goccia di aria fredda” in quota alla sua origine”.

“Nei bassi strati - prosegue Randi - si avrà un richiamo di aria umida di tipo marittimo dall’Adriatico che poi andrà ad impattare, con correnti da nord-est, la catena appenninica, mentre non si escludono linee di convergenza di questi venti con flussi occidentali o nord-occidentali a ridosso dei rilievi e sulle zone più occidentali del territorio. Saranno quindi probabili precipitazioni intermittenti di tipo temporalesco, o a carattere di rovescio, provocate dal forte gradiente termico verticale e dall’elevata vorticità associata al nucleo freddo in quota, cui si aggiungeranno quelle forzate orograficamente, vale a dire provocate dalla spinta ascensionale delle masse d’aria, offerta dalla presenza dei rilievi (fenomeno dello stau). I fenomeni non saranno continui, ma localmente e per brevi fasi potranno risultare intensi con elevati accumuli di pioggia, principalmente sui rilievi, ma anche sulle aree di pianura. Al momento, le aree più interessate sembrano essere quelle emiliane e della Romagna occidentale, compresi i rilievi; un po’ meno la fascia costiera, specie quella ravennate e ferrarese, pur con tutte le incertezze del caso legate all’innesco dei rovesci o dei temporali. Le due giornate più instabili saranno probabilmente quelle di lunedì e di martedì, con fenomeni residui nella mattinata o nel primo pomeriggio di mercoledì”.

Non ci sono comunque molte analogie con l’evento del maggio 2023. Chiarisce Randi: “In quella circostanza le due depressioni dell’1-3 e 15-16 maggio erano assai più profonde e intense, con fronti molto bene organizzati, così come risultarono ancora più lente nell’evoluzione. Inoltre le masse d’aria in azione, specie nei bassi strati, erano molto più umide e cariche di vapore acqueo nei due eventi del 2023. con una risalita di correnti sciroccali dallo Ionio assai intense. I venti da nord-est nei bassi strati, nel 2023 furono più forti, comportando un maggiore effetto stau orografico con piogge estreme proprio sui rilievi”. In questa occasione, spiega l’esperto, “prevarranno i fenomeni convettivi (rovesci o temporali), quindi con accumuli assai meno omogenei rispetto al 2023. In ogni caso è consigliabile seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile regionale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/". Quanto alle temperature, "diminuiranno, in particolare nei valori massimi, scendendo al di sotto della norma del periodo, tornando a salire dalla giornata di giovedì per riportarsi nella norma”.