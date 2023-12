Sarà un Natale coi fiocchi? Le previsioni meteo smorzano i sogni bianchi

Arriverà la neve per Natale? Anche quest’anno la dama bianca resterà confinata solo nell’immaginario collettivo, tra fiabe e brani musicali. “Dalle nostre parti in 104 anni di osservazioni solo 13 volte il Natale è stato bianco, pari a un misero 12,5% sul totale - afferma Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) -. Dunque, la neve natalizia non è “una specialità della casa” e la statistica rema decisamente contro. A livello di curiosità, si ebbe una singolare tripletta tra il 1961 e il 1963, con tre Natali consecutivi belli bianchi e pure molto freddi. Ultimo Natale bianco, anche se con accumulo modesto e disomogeneo, nel 2001 (residui della nevicata del 13 dicembre; poi attivò nuova neve nella notte tra il 26 e 27). Poi più nulla a parte qualche centimetro caduto il 31 dicembre 2014”.

La settimana pre-natalizia vedrà la presenza di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato con formazioni nebbiose in pianura durante le ore notturne e mattutine fino alla giornata di martedì. Arpae prevede poi “uvolosità in aumento a partire dalla giornata di mercoledì per il rapido transito di una perturbazione di origine atlantica. “Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi con gelate notturne e mattutine. Ci sarà un temporaneo calo dei valori massimi nella giornata di mercoledì”.