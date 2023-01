Irruzione fredda, rischio neve anche in città nei prossimi giorni: i centimetri attesi

“Lungo freddo periodo in arrivo”. Lo annuncia Federico Brescia, meteorologo di 3bmeteo.com. L’esperto meteo non esclude bianche sorprese in città. Mercoledì, spiega il meteorologo, sarà "una giornata molto variabile, cielo nuvoloso con foschie in pianura e rovesci sull’Appennino, nevosi oltre i 600 metri. Giovedì peggiora su tutta la regione ma a differenza degli altri giorni la neve dovrebbe cadere fino a quote pianeggianti ovunque entro sera. Soltanto sulla riviera romagnola si potranno osservare episodi piovosi o di mista. E' previsto un calo termico, con le temperature comprese tra 0 e 4°C. La sera ventilazione forte di Bora al largo in rotazione da Nord-Ovest sulla Romagna. Venerdì prosegue l’instabilità nevosa fino a quote molto basse, anche al piano, specie tra Bolognese e Forlivese".

“Aria più fredda in quota raggiungerà l’Italia e un nuovo impulso instabile porterà nuove precipitazioni nella giornata di giovedì”, spiega Brescia, facendo così le percentuali di probabilità per “nevicate fino al piano nella giornata di giovedì e venerdì". L'esperto di 3bmeteo.com annuncia inoltre che sarà "possibile un accumulo di 5-10 centimetri. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata”. Il weekend "sarà generalmente più asciutto con nubi sparse e spazi soleggiati sotto il dominio di una ventilazione fredda orientale, non saranno comunque esclusi piovaschi e nevicate oltre i 200m sui rilievi. Temperature massime sotto i 5-6°C, diffuse gelate al mattino con termiche negative ovunque. Ovviamente vista l’estrema dinamicità vi invitiamo a restare aggiornati sul sito di 3Bmeteo”, conclude Brescia.