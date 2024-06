Temporali insistenti in collina, sfiorati i 200 millimetri. Ecco perché i nubifragi hanno risparmiato la pianura

Quasi 200 millimetri di pioggia a Campigna, a quota 1068 metri. Più di 175 millimetri a Tredozio, oltre 120 millimetri a Civitella. E’ la fascia pede-montana ad esser stata colpita dalla forte ondata di maltempo, annunciata anche dalla Protezione Civile con un’allerta meteo arancione. “Il vortice di aria fredda in quota si è puntualmente isolato tra il Golfo ligure e il medio-alto Tirreno provocando un peggioramento del tempo che si è manifestato particolarmente intenso sull’intera fascia appenninica, mentre le precipitazioni sono state decisamente inferiori, in genere tra il debole e moderato, sulle zone di pianura e sulla fascia costiera - analizza Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) -. Questa netta diversificazione dei quantitativi di pioggia era nelle attese poiché nella prima fase la circolazione ciclonica in quota si è mantenuta sufficientemente a ovest per limitare i fenomeni in massima parte alla forzante orografica, con temporali frequenti e localmente intensi che si sono innescati lungo i rilievi per il sollevamento di aria umida e instabile con flussi da Nord-Est. Inoltre, il vortice stesso non è particolarmente profondo o intenso da consentire attività temporalesca diffusa anche sulle zone di pianura e sulla costa, venendo a mancare, causa gradiente barico relativamente blando, le classiche linee di convergenza nei bassi strati tra correnti di diversa origine che normalmente innescano nubi temporalesche in quelle aree”.

Quanto alle precipitazioni, prosegue Randi, “sono stati superati i 100 millimetri di accumulo di pioggia nelle 24 ore in diverse località dell’Appennino forlivese-cesenate come Civitella di Romagna, Premilcuore, Tredozio, San Zeno, Lastra, Diga di Ridracoli, Campigna, Passo della Calla, con rapido innalzamento dei livelli idrometrici di alcuni corsi d’acqua, tra cui il Ronco e il Savio, pur senza arrivare al livello di guardia, almeno per ora. Si tratta di accumuli che corrispondono a quasi il doppio dei normali valori climatologici (1991-2020), quindi molto significative. Accumuli modesti invece sulle aree pianeggianti e costiere, in genere non oltre i 10 millimetri. Il contrasto stridente tra gli apporti sui rilievi e quelli sulle pianure conferma la natura prevalentemente orografica dei fenomeni”.

Ma cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? “Il vortice ciclonico in quota insisterà sulla nostra regione anche nella giornata di domani, peraltro risalendo lentamente verso Est-Nord-Est, e quindi in grado di provocare rovesci o temporali sparsi anche nelle aree di pianura e costiere, anche se i fenomeni maggiori continueranno sui rilievi, laddove potranno aumentare le criticità legate al dissesto idro-geologico, mentre si potranno avere nuove piene dei corsi d’acqua. A tal proposito si consiglia di tenersi aggiornati sul portale della Protezione Civile regionale a cura di Arpae”. Un segnale di tregua è atteso da mercoledì, quando, conclude Randi, “il vortice dovrebbe lentamente portarsi di direzione dell’Adriatico e dei Balcani favorendo un graduale miglioramento con maggiori schiarite anche se potranno rimanere brevi rovesci o temporali sparsi, specie sui rilievi orientali, ma in via di esaurimento. Da mercoledì tenderanno anche i risalire le temperature rientrando nella norma del periodo”.