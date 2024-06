Entroterra duramente colpito dal maltempo: allagamenti, frane e disagi. E c'è una nuova allerta

Violenti acquazzoni, allagamenti, frane, smottamenti e disagi. E la memoria in un attimo torna a quel drammatico maggio del 2023. E' l'entroterra forlivese ad esser maggiormente colpito dall'ondata di maltempo annunciata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna attraverso un'allerta meteo "arancione". Come premessa, è bene evidenziare che non ci sono molte analogie con l’evento atmosferico del maggio dello scorso anno, come ha avuto modo di spiegare Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), in un approfondimento per ForlìToday. Tuttavia è inevitabile rievocare quelle immagini che hanno sconvolto appena un anno fa la Romagna intera.

La situazione nell'entroterra

In Campigna sono caduti già oltre 172 millimetri di pioggia (a quota 1.065 metri), ma tra i quantitativi pluviometrici più abbondanti ci sono da annoverare i 111 millimetri precipitati a Civitella di Romagna, dove in mattinata si è verificato anche qualche allagamento lungo la Bidentina. Anche a Galeata alcune strade si sono temporaneamente trasformate in piccoli corsi d'acqua. Frane anche sulla Provinciale 76, che collega Civitella alle frazioni di Cigno e Civorio, già pesantemente colpita dall'alluvione del maggio del 2023. "Una squadra dei Vigili del Fuoco e gli operai del nostro Comune e della Provincia stanno operando per risolvere le situazioni più critiche", fa sapere il sindaco Claudio Milandri.

La sindaca Francesca Pondini ha comunicato la chiusura di via San Zenone, dove sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, e di via Versara per rimozione terra. Chiusa per frana il tratto della Provinciale 3 del Rabbi tra San Zeno e Premilcuore, attira che sabato sarà attraversata dal Tour De France. "Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione e ridurre il più possibile gli spostamenti", la raccomandazione della prima cittadina. Criticità anche lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola tra Rocca San Casciano e Dovadola. Disagi anche a Casone, all'altezza del cantiere ancora aperto dopo la drammatica alluvione.

Piogge intense anche Tredozio, dove è stata superata quota 157 millimetri, e al Passo della Calla, dove sono caduti circa 114 millimetri di pioggia. Si tratta di fenomeni convettivi ed irregolarmente distribuiti. A Ridracoli il livello della diga è cresciuto di oltre 28 centimetri, con il volume che supera i 27.6 milioni di metri cubi d'acqua, oltre l'83% della capienza totale. In crescita il livello idrometrico del Bidente, del Marzeno a Modigliana e del Montone. Meno coinvolta nella prima fase del peggioramento la fascia pianeggiante.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Nuova allerta

E martedì è prevista altra instabilità. Per questo motivo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo 'gialla' per temporali, piene dei fiumi e frane. Nell'avviso viene specificato come siano "previsti temporali organizzati, localmente anche di forte intensità con possibili danni ed effetti associati. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, prossimi alle soglie 2 nei bacini del settore centrale della regione". Secondo i modelli dell'Arpae sono previsti tra i 4 ed i 21 millimetri di pioggia.

Per martedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni irregolari a carattere di rovescio o temporale, più frequenti durante le ore pomeridiane. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi nel corso della sera-notte. Le temperature minime sono previste in lieve aumento con valori attorno a 17-20 gradi, mentre le massime saranno pressoché stazionarie con valori attorno a 20-21 gradi ad ovest e 24-25 gradi lungo la costa". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Residua instabilità è attesa anche mercoledì, quando le temperature riprenderanno ad aumentare, con le massime che oscilleranno tra 24 e 26°C.

Successivamente, informa l'Arpae, "la temporanea rimonta di un campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile nei prossimi giorni sulla nostra regione. Cielo quindi generalmente poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella giornata di sabato. Non sono previste precipitazioni significative. Temperature in lieve graduale aumento con massime attorno ai 30 gradi a termine periodo.