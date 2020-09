All'orizzonte una fase di maltempo: scatta l'allerta per temporali, le previsioni

Si apre in Emilia Romagna una fase di maltempo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per la giornata di lunedì. "Nel corso della serata-notte di domenica, fino alle prime ore della mattinata di lunedì, è prevista la formazione di temporali intensi sul settore orientale della regione - viene spiegato nell'avviso -. Sul resto del territorio per la giornata di domenica si prevedono precipitazioni sparse, che nel corso di lunedì potranno assumere carattere temporalesco lungo i rilievi appenninici".

Lunedì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, il "cielo sarò molto nuvoloso sull'intero territorio con precipitazioni sparse che interesseranno maggiormente il settore centro-orientale della regione e la fascia appenninica. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale dalle ore pomeridiane e serali con maggiore probabilita' sulla zona orientale della regione". Le temperature sono attese in diminuzione nei valori minimi, mentre le massime oscilleranno tra 24 e 26°C.

Giornata grigia anche martedì, con cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni sono attesi in attenuazione serale sulle aree di pianura. Le temperature massime sono previste in ulteriore dimunuzione ed oscillerranno tra 23 e 25°C. Nei giorni a seguire, "mercoledì sono attese ancora precipitazioni sparse con possibilità di isolati rovesci. Tra le giornate di giovedì e venerdì condizioni di variabilità con possibilità di precipitazioni soprattutto sui settori appenninici. Peggioramento più significativo dalla giornata di Sabato per l'ingresso di una nuova perturbazione che porterà precipitazioni diffuse sul territorio ed un deciso calo termico".