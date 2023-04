Fulmini e tuoni in agguato, allerta meteo 'gialla': "Possibili fenomeni di forte intensità"

Instabilità temporalesca in agguato per la giornata di giovedì. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna, sulla base delle previsioni meteo elaborate dall'Arpae, ha diramato un'allerta 'gialla'. "Dalle prime ore di giovedì - si legge nell'avviso - sono previste condizioni d'instabilità, con temporali localmente forti, sulle zone di pianura settentrionale. Le precipitazioni tenderanno ad interessare l'intero territorio regionale nel corso della giornata, con fenomeni forti soprattutto sulle zone di pianura". La tendenza è per "un esaurimento delle precipitazioni nella sera".

La giornata di giovedì vedrà cielo nuvoloso con nubi a tratti consistenti associate a precipitazioni irregolari anche a carattere di rovescio o temporale. In serata residua instabilità sul settore occidentale e settentrionale della regione con fenomeni in attenuazione altrove. Le temperature minime non supereranno i 10°C, mentre le massime sono attese tra 16 e 19 gradi. I venti soffieranno deboli o a tratti moderati orientali sulla pianura e meridionali sui rilievi, con temporanei rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi.

Venerdì, si legge nel bollettino dell'Arpae, è attesa "nuvolosità irregolare, a tratti consistente, con residue precipitazioni sul settore settentrionale della regione nelle prime ore del mattino e rovesci sparsi sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime in lieve flessione tra 14 e 18°C. I venti soffieranno in prevalenza deboli orientali o a tratti moderati sulle zone di pianure settentrionali".

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione porterà tempo stabile e soleggiato con temperature in lieve aumento fino a domenica. Lunedì sono previste condizioni di tempo variabile con possibilità di precipitazioni per il transito di una veloce onda depressionaria mentre martedì il tempo sarà più stabile grazie alla risalita del campo barico, ma con temperature in lieve calo".