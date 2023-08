Atteso il picco del caldo, sarà un sabato da allerta 'arancione': le temperature attese. Lunedì crollo termico e temporali

Allerta arancione per "temperature estreme" nel Forlivese. A diramarla la Protezione Civile dell'Emilia Romagna, specificando che sabato si prevedono massime che potranno toccare i 38°C. Ma sarà caldo intenso, viene puntualizzato, anche nelle aree pedecollinari del settore centro-orientale e nello specifico nelle aree vallive. L'ultimo giorno di caldo sarà quello di domenica. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede infatti un "progressivo aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale, con precipitazioni che tenderanno man mano nel corso della giornata ad interessare tutta la regione e ad intensificarsi dalla serata, con fenomeni temporaleschi". Le temperature saranno ancora alte, con le minime oscillanti intorno ai 24°C e le massime intorno ai 37°C. I venti soffieranno deboli variabili, tendenti progressivamente a disporsi ovunque da sud-ovest.

La fine del caldo

Sarà una perturbazione atlantica a mettere fine alla quarta ondata di caldo africano. Il sistema perturbato, spiega l'Arpae, "apporterà un aumento della nuvolosità con piogge sparse a carattere di rovescio sulla nostra regione, che insisteranno per l'intero periodo e che risulteranno più probabili e consistenti nelle giornate di lunedì e martedì. Temperature in sensibile calo soprattutto nella giornata di lunedì, per tornare lentamente a risalire da mercoledì".