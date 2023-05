Insiste il rischio frane sulla Romagna: continua la fase di allerta

Non si esclude la formazione di qualche temporale nella mattinata di sabato, "con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura". E' quanto si legge nell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, anche se i fenomeni sono più probabili sul settore centro-occidentale della regione, come si evince dal bollettino del servizio meteorologico dell'Arpae. Per sabato, si legge nelle previsioni meteo, sono previsti "rovesci o brevi temporali tra la notte ed il mattino più probabili sul settore centro-occidentale con tendenza a schiarite a partire da est. Nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi rovesci sui rilievi occidentali con rasserenamenti soprattutto sulle aree centrali ed orientali".

Prosegue l'avviso della Protezione Civile: "Sono possibili localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti. Permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati, anche in considerazione dei possibili temporali previsti. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante innescatisi nelle ultime settimane".