Freddo dalla Groenlandia, stop all'antipasto d'estate: attesi venti di burrasca e temporali

Cambiamento atmosferico in vista. Come annunciato nei giorni scorsi, è attesa la discesa di un nucleo di aria fredda dalla Groelandia che metterà fine all'anomala ondata di caldo degli ultimi giorni. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di martedì un'allerta vento, arancione sul crinale e gialla sul resto del territorio. "Sono previsti venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale centro-orientale da sud-ovest - si legge nell'avviso -. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest sulla collina centro-orientale e, dalla serata, da nord-est sul mare, sulla costa e sulla pianura orientale. Il mare al largo sarà da molto mosso ad agitato. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione, in condizioni di onda sotto costa che, nel tardo pomeriggio, potrebbe superare i 2 metri. Non si esclude infine la possibilità di locali brevi rovesci o temporali durante il pomeriggio-sera sul settore orientale". La tendenza per le successive 48 ore è di un'intensificazione dei fenomeni.

La giornata di mercoledì, informa l'Arpae, vedrà invece "nuvolosità variabile, localmente associata a sporadici piovaschi più probabili ad est al mattino. Le temperature sono previste in diminuzione, con le minime comprese tra 7 e 10 gradi e le massime intorno tra 17-19 gradi. I venti saranno inizialmente moderati da nord-est lungo la costa, tendenti a disporsi da ovest nel corso della giornata su tutto il territorio. Il mare è atteso inizialmente molto mosso con moto ondoso in diminuzione a mosso". L'intera settimana, prosegue il servizio meteorologico regionale, "sarà caratterizzata dalla presenza di un'ampia area depressionaria con aria fredda di origine artica che manterrà condizioni di tempo instabile. Sulla nostra regione avremo cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse. E' previsto un sensibile calo delle temperature ad inizio periodo, pressoché stazionarie in seguito".