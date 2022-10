L'alito caldo del Garbino soffierà forte sul crinale: scatta l'allerta meteo

Previsti venti di "burrasca moderata" sull'Appennino. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per venerdì un'allerta "gialla" per il crinale, specificando è atteso "un aumento della ventilazione da sud-ovest su rilievi appenninici con venti che raggiungeranno un'intensità tra i 62 ed i 74 chilometri orari con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui settori centrale ed occidentale". La tendenza è per una stazionarietà del fenomeno. Quella di venerdì sarà una giornata a tratti grigia, con temperature massime comprese tra 19 e 23°C.

Sabato ad iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso seguiranno ampie schiarite, con temperature in aumento. Sarà un'altra giornata a tratti ventosi, con ventilazione dai quadranti sud-occidentali. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la presenza di un campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile per l'intero periodo. Nuvolosità a tratti intensa, con formazione di foschie dense e banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Le temperature saranno quasi stazionarie o in lieve progressiva diminuzione".