Insiste l'instabilità atmosferica, nuova allerta meteo per temporali. Possibili frane in collina

Permane il rischio di temporali sulla Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla". "Permarranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica che favoriranno lo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (tra 60 km/h e 80 km/h) sugli Appennini centrali ed orientali, con venti provenienti da sud-ovest. I fenomeni sono previsti in attenuazione ad iniziare dalla tarda serata". "Sul settore collinare e montano sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori", conclude l'avviso. Arpae annuncia per i prossimi giorni "condizioni di variabilità sino a sabato con possibilità di rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Miglioramento dalla giornata di domenica con temperature massime in aumento fino a valori attorno a 27 gradi".