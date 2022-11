Nuova ondata di maltempo in arrivo: allerta meteo per rischio frane e raffiche di vento

In vista del passaggio della perturbazione numero 9 del mese di novembre, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per rischio frane e vento forte lungo la dorsale appenninica. Nell'avviso viene specificato come nella giornata di sabato siano previsti "venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da Nord-Est, con temporanei rinforzi di intensità superiore, dalla serata sul crinale appenninico orientale". Inoltre, "a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e di quelle previste, si possono verificare nelle zone montane e collinari localizzati fenomeni franosi". Infine "non si escludono inoltre livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nel settore centro-orientale, in particolare nelle sezioni dei corsi d’acqua minori".

La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni, preludio ad una domenica solegggiata, ma frizzante. In seguito, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "un anticiclone mobile cederà il passo ad un'onda depressionaria di origine atlantica, che apporterà condizioni di tempo perturbato. Avremo pertanto condizioni di nuvolosità variabile nella giornata di lunedì, con le prime piogge in arrivo nella serata. In seguito si prevedono condizioni di cielo coperto, con deboli precipitazioni a carattere sparso che interesseranno il territorio regionale, nevose sulle cime appenniniche più alte. Temperature senza variazioni di rilievo".