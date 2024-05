Meteo, una 48 ore a rischio temporali: "Possibili fenomeni di forte intensità", la Protezione Civile attiva l'allerta gialla

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per "temporali" per le giornate di giovedì e venerdì. Per venerdì in particolare "sono previsti temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale e che tenderanno a trasferirsi a quello centro-orientale. Si potranno generare ruscellamenti, localizzati fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, più probabili nel settore collinare e montano occidentale". Giovedì saranno possibili fino a 5 millimetri di pioggia, mentre venerdì tra 10 e 40 millimetri.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "un minimo di bassa pressione in transito sull'Italia centro-settentrionale manterrà condizioni di variabilità con probabili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale alternate a schiarite fino ai primi giorni della prossima settimana, con campo barico in risalita a fine periodo. Le temperature non subiranno variazioni significative oscillando tra 15/16 gradi della notte e 24/25 gradi del giorno".