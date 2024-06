Meteo, martedì a rischio temporali. Nuova allerta, poi arriverà l'alta pressione e si toccheranno i 30 gradi

Possibili temporali nella giornata di martedì, "anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati". La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla", specificando che i fenomeni saranno "più probabili su aree appenniniche e pianure centro-occidentali durante le ore pomeridiane ed in esaurimento serale. Non si escludono occasionali fenomeni franosi e possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori". Sul Forlivese, secondo i modelli matematici dell'Arpae, sono attesi tra i 2 ed i 5 millimetri di pioggia, mentre mercoledì pomeriggio sono attesi possibili rovesci pomeridiani nell'entroterra. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la risalita del campo di pressione porterà a tempo stabile ed in prevalenza soleggiato fino a sabato, anche se con il transito di nubi medio-alte. Domenica è probabile un ulteriore incremento della nuvolosità seppure con precipitazioni scarse o assenti. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare fino a sabato per portarsi su valori di qualche grado superiori alla norma con massime che potranno raggiungere i 30° nelle pianure interne. Un lieve calo è atteso domenica".