Maltempo, un martedì con venti di burrasca sui rilievi: l'allerta diventa "arancione"

Allerta meteo "arancione" sull'entroterra e "gialla" sulla fascia pianeggiante. Sarà il vento l'assoluto protagonista della giornata di martedì. La Protezione Civile ha comunicato che nella prima parte della giornata, "sulla zona appenninica centro-occidentale della regione e sulle pianure occidentali, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Lungo la catena appenninica sono previsti venti di burrasca forte con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore; sul resto del territorio si prevedono venti di burrasca moderata". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.

Martedì il servizio meteorologico dell'Arpae è prevista "nuvolosità variabile, più estesa al primo mattino e in serata e associata a piogge e locali rovesci temporaleschi, principalmente lungo i rilievi; schiarite prevalenti durante le ore centrali della giornata. cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche temporalesche sul settore occidentale della regione; precipitazioni più deboli e localizzate sul resto della regione. Tendenza a rasserenamenti dalla tarda mattinata, a partire dal settore occidentale con precipitazioni residue solo sui rilievi". Le temperature sono previste senza variazioni di rilievo le minime e comprese tra 16 e 19 gradi; in aumento le massime lungo la costa e comprese tra i 23 gradi della pianura occidentale e i 26 gradi della Romagna. I venti soffieranno in prevalenza moderati dai quadranti meridionali, con raffiche forti sui rilievi; venti più deboli sulla pianura piacentina. Il mare sarà mosso, molto mosso al largo e sulla costa ferrarese.

Mercoledì sono attese condizioni di cielo rregolarmente nuvoloso con ampie schiarite al mattino, cui seguiranno nuovi addensamenti a partire dal settore occidentale, associati, già dalla mattinata a piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco. La nuvolosità e i fenomeni si estenderanno gradualmente verso il settore orientale. In serata ampie schiarite sul settore occidentale. Le temperature in generale lieve diminuzione: minime fra 15 e 18 gradi: massime tra i 18 gradi della pianura occidentale e 24 gradi del settore orientale. I venti soffieranno nizialmente deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sul settore orientale e mare. Nel corso della giornata rotazione dei venti da nord-ovest; in serata venti forti da nord-est sul ferrarese. Il mare è previsto mosso, con moto ondoso in aumento in serata. Nei giorni a seguire, informa Arpae, "correnti nord-orientali apporteranno condizioni di variabilità con nuvolosità temporaneamente più diffusa sul settore orientale della regione, associata a precipitazioni di debole intensità. Temperature in diminuzione".