I temporali continuano a minacciare la Romagna: prosegue lo stato d'allerta

Persiste sulla Romagna il rischio di temporali pomeridiani. Anche nella giornata di giovedì, si legge nella nuova allerta della Protezione Civile, "sono previsti temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sul settore centro orientale, con possibili effetti e danni associati con particolare riferimento a possibili allagamenti delle aree urbane, dovuti al non totale ripristino della funzionalità della rete fognaria. Inoltre, nel settore collinare centro-orientale, permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. La criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale". Venerdì persisterà nuvolosità irregolare, mentre nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un anticiclone molto debole comporterà la persistenza di condizioni instabili con piogge anche a carattere di rovescio temporalesco più probabili nelle ore pomeridiane e sui rilievi. Domenica la temporanea rimonta dell'alta pressione porterà condizioni più stabili e temperature in lieve aumento, mentre a fine periodo è probabile un calo termico per afflusso di aria più fresca".