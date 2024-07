Temperature attorno ai 37 gradi: continua l'allerta 'gialla' della Protezione Civile

Nuova allerta gialla della Protezione Civile per "temperature estreme". Venerdì, si legge nell'avviso, "sono ancora previste temperature massime attorno ai 37°C nelle aree di pianura centro-orientale. Sulle province emiliane, nel corso del pomeriggio-sera, sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali,

anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati".

Al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, poi nel pomeriggio, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, è attesa "la formazione di nubi cumuliformi con rovesci a carattere temporalesco che interesseranno inizialmente i rilievi e le aree collinari del settore centro-occidentale per poi nel corso del tardo pomeriggio e sera interessare anche le aree di pianura. Localmente i fenomeni temporaleschi potranno essere di forte intensità con associata grandine e raffiche di vento". Le temperature minime oscilleranno tra 24 e 26°C, con qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna, mentre le massime saranno comprese tra 33 e 37 gradi, con persistenza di condizioni di disagio bioclimatico. I venti soffieranno deboli, in prevalenza dai quadranti settentrionali, con raffiche di forte intensità nelle zone interessate dal passaggio dei temporali.

Sabato non si escludono isolati rovesci pomeridiani nell'entroterra. Le temperature subiranno un lieve caldo, ma sempre oltre la norma, con le massime tra 32 e 35°C e condizioni di disagio bioclimatico. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il transito di una veloce onda depressionaria a ridosso del settore alpino, apporterà condizioni di instabilità sul territorio regionale nella giornata di domenica, con probabili fenomeni temporaleschi. Successivamente correnti in quota nord-occidentali manterranno generali condizioni di stabilità. Temperature in lieve calo a inizio periodo per poi stabilizzarsi intorno a 33-34 gradi".