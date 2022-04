Maltempo, piogge in intensificazione: scatta l'allerta meteo per frane e piene dei fiumi

Le prime precipitazioni di giovedì sono il preludio ad un peggioramento più consistente, motivo per il quale la Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per piene dei fiumi e frane. La prima fase dell'ondata di maltempo giunta dall'Atlantico ha distribuito piogge omogenee su tutto il Forlivese, con quantitativi pluviometrici compresi tra 10 e 17 millimetri. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad intensificarsi.

Nel dettaglio, si legge nell'avviso, "venerdì si prevedono ancora precipitazioni moderate fino alla mattinata anche a carattere di rovescio o locale temporale in progressivo esaurimento dalle ore pomeridiane". Si tratta di fenomeni, viene comunicato, che "potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-orientale della regione". La tendenza è per un'attenuazione delle piogge.

Nel dettaglio, informa l'Arpae, nella giornata di venerdì sono attese condizioni di "cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni deboli-moderate irregolari, piu' consistenti sul settore centrale della regione, comunque in progressiva attenuazione dal pomeriggio a partire da ovest. Esaurimento dei fenomeni in serata. Le temperature sono attese in lieve aumento, con le minime comprese tra 10 e 12 gradi e le massime tra i 12 e 16 gradi. I venti saranno inizialmente moderati nord-orientali tendenti a divenire deboli occidentali". Sabato il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con deboli precipitazioni in serata sui rilievi. E' previsto un sensibile aumento delle temperature massime, comprese tra 18 e 22 gradi, per effetto di un'intensificazione della ventilazione da sud.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "iil periodo sara' caratterizzato da condizioni di instabilita' associate a nuvolosita' diffusa con deboli precipitazioni sparse. Solo a termine periodo si prevedono schiarite, piu' ampie nelle aree di pianura. Le temperature sono previste in graduale lieve aumento, in particolare nei valori massimi; senza variazioni rilevanti le minime".