Meteo, allerta gialla per temporali intensi su tutta la Romagna

Allerta gialla dell'Agenzia della protezione civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di lunedì. Per le 24 ore della giornata su tutta la Romagna, sia nel tratto costiero che nell'area di pianura e montagna, è previsto un forte rischio per piogge intense. Tutte e tre le province romagnole sono interessate dall'allerta, valida fino alla mezzanotte di lunedì.

Secondo l'allerta "nella giornata di lunedì 1 luglio, a partire dal pomeriggio, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sulla fascia costiera".