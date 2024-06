Squilla il telefono, comunicata l'allerta meteo per forti temporali: "Ridurre gli spostamenti"

Si annuncia un lunedì burrascoso, con temporali di forte intensità e possibili problematiche associati ai fenomeni atmosferici. E' stata comunicata anche via telefono, a coloro che sono iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'allerta meteo della Protezione Civile che annuncia l'intensa ondata di maltempo. Nella telefonata registrata, arrivata dal numero 0543-712200, si invitano i cittadini "a prestare la massima attenzione e ridurre gli spostamenti allo stresso necessario". Infatti sono attesi "forte intensità con possibili allagamenti e attivazioni di frane".

Il servizio di allerta

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta meteo

Per il Forlivese l'allerta è “arancione”. “Per la giornata di lunedì - si legge nell’avviso - sono previste piogge persistenti e abbondanti sul territorio regionale; nella prima parte della giornata le piogge saranno associate a fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale e sulle aree appenniniche”.

“Sono possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, frane su versanti fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua in corrispondenza di precipitazioni di forte intensità, con possibile occupazione delle zone di espansione dei corsi d'acqua montani nel settore centrale della regione - prosegue l’avviso -. Non si escludono limitati fenomeni di erosione della battigia per l'innalzamento del moto ondoso, che potrà raggiungere i 2 metri di altezza”. La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.