Ancora un'allerta meteo per 'temperature estreme'. Poi possibile parentesi temporalesca

Continua l'ondata di caldo. Anche per giovedì è stata diramata un'allerta meteo 'gialla' per 'temperature estreme'. Nell'avviso viene comunicato come siano "previste temperature massime elevate, intorno a 37-38°C, o localmente superiori, nelle zone di pianura centro orientali". Venerdì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "ad iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dalla tarda mattinata si assisterà alla formazione di nubi cumuliformi che, ad iniziare dai rilievi, tenderanno ad interessare la pianura, portando precipitazioni a carattere temporalesco. Fenomeni in esaurimento in serata". Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 25 gradi, mentre le massime comprese tra 32 e 38 gradi. "L'indebolimento progressivo del campo di alta pressione porterà condizioni di maggiore nuvolosità nel fine settimana con possibilità di precipitazioni, più probabili nella giornata di domenica - informa l'Arpae -. Condizioni di tempo stabile nei giorni seguenti. Temperature in lieve flessione".

