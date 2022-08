Estate verso il capolinea, altri temporali in arrivo nei prossimi giorni: "Possibili danni", scatta l'allerta gialla

"Per la giornata di martedì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati". La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" sulla base delle previsioni elaborate dal servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna. Ad innescare i fenomeni, attesi in particolar modo a partire dalla nottata tra martedì e mercoledì, sarà una perturbazione collegata ad una vasta area depressionaria in formazione sull'Europa occidentale.

La giornata di martedì partirà con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per nubi medio-alte di scarsa consistenza. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento con addensamenti più consistenti sui rilievi e settore occidentale associati a rovesci e temporali in spostamento sulle zone di pianura del settore centro-orientale nella sera-notte. Le temperature minime sono previste in locale aumento, con valori oscillanti intorno ai 21, mentre le massime non andranno oltre i 31°C.

Sulla Romagna sarà quella di mercoledì la giornata più instabile, con precipitazioni temporalesche che potranno distribuire tra i 5 ed i 20 millimetri di pioggia. Nel bollettino Arpae specifica che è attesa "nuvolosità irregolare a tratti consistente, associata a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale durante la mattina. Progressiva attenuazione dei fenomeni ad iniziare da ovest dal primo pomeriggio con nuvolosità in temporanea attenuazione sul settore emiliano". Le temperature minime sono attese stazionarie, mentre le massime in diminuzione, con valore che non andranno oltre i 26°C. I venti soffieranno deboli in prevalenza orientali o nord-orientali con rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi.

La settimana trascorrerà quindi all'insegna della variabilità. Il servizio meteorologico dell'Arpae chiarisce infatti che "flussi occidentali manterranno condizioni di variabilità per tutto il periodo con possibilità di precipitazioni irregolari. Le temperature, dopo una flessione iniziale, tenderanno gradualmente a risalire mantenendosi tuttavia un po' inferiori alla norma del periodo specialmente nei valori massimi".