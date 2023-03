Perturbazione in agguato sulla Romagna, in arrivo vento forte e temporali: scatta l'allerta meteo

Si annuncia un martedì perturbato sulla Romagna. La giornata vedrà generali condizioni di cielo nuvoloso, con precipitazioni deboli-moderate anche a carattere di rovescio, sui rilievi, deboli irregolari sulle pianure. Nella serata le precipitazioni interesseranno prevalentemente il settore centro-orientale di intensità debole-moderata con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. La quota neve, sopra i 2000 metri, tenderà ad abbassarsi nella serata-notte fino a circa 1500 metri. Le temperature minime sono previste in sensibile aumento, con valori compresi tra 10 e 12 gradi, mentre le massime tra 14 e 18 gradi. Sarà un martedì anche ventoso, con ventilazione debole-moderata dai quadranti meridionali in pianura, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali nel corso della giornata, mentre sui rilievi e fascia collinare i venti saranno forti da sud-ovest con tendenza ad attenuazione.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta per vento ("arancione" sui rilievi e "gialla" in pianura e collina) e per temporali ("gialla"). "Nella giornata di martedì sono previste precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio e temporale, più probabili sui rilievi centro-occidentali nella prima parte della giornata e sulla pianura centro-orientale nella seconda parte - si legge nell'avviso -. Sono inoltre previsti venti di burrasca forte (75 km/h-88 km/h) sull'intero crinale appenninico e venti di burrasca moderata (62 km/h -74 km/h) sulle zone collinari dell'intera regione". Mercoledì è prevista nuvolosità variabile con precipitazioni deboli-moderate irregolari sul settore centro-orientale con quota neve intorno a 1300 metri. Dal pomeriggio ampie schiarite su tutto il territorio. Le temperature sono attese in diminuzione, con minime tra 7 e 9°C, mentre le massime tra 11 e 15°C.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la rimonta del campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile fino alla giornata di sabato. Domenica possibile peggioramento per l'avvicinarsi di un sistema perturbato di origine atlantica. Le temperature minime sono attese in diminuzione, su valori intorno a 3 -5 gradi, mentre le massime quasi stazionarie su valori prossimi a 15 gradi".