Meteo, per martedì un'allerta temporali su tutta la Romagna: dove e quando, ecco cosa è previsto

Caldo, afa, ma anche rischio di temporali. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato per martedì un'allerta "gialla" per temporali, specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, su tutta la regione. I fenomeni assumeranno probabilmente un carattere più diffuso sul settore centro-occidentale nella seconda parte della giornata. Nelle zone montane-collinari centrali e occidentali non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili". Per la provincia di Forlì-Cesena, consultando il bollettino meteo diramato dall'Arpae dell'Emilia Romagna, il rischio è limitato alla dorsale appenninica.

La giornata di martedì vedrà cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza, nel corso della giornata a graduale aumento della nuvolosità. "Al mattino - informa l'Arpae - saranno possibili isolati rovesci sparsi interesseranno tutto il territorio regionale risultando anche a carattere temporalesco. A partire dalla tarda mattinata, primo pomeriggio, I fenomeni temporaleschi tenderanno ad assumere carattere più organizzato in particolare sul settore centro-occidentale della regione. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel corso della tarda serata".

Le temperature minime oscilleranno intorno ai 21/24 gradi nei principali centri urbani e sulla costa, mentre saranno di qualche grado inferiori sulle aree di aperta campagna. Le massime sono attese in diminuzione sul settore centro-occidentale comprese tra 30 e 33 gradi, pressoché stazionarie sulla Romagna. I venti sono previsti al mattino deboli, di direzione variabile, mentre dal pomeriggio è atteso un aumento della ventilazione dai quadranti orientali con temporanei raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Il mare quasi calmo o poco mosso al mattino. Dal pomeriggio aumento del moto ondoso fino a diventare molto mosso al largo. Dalle ore serali tendenza ad attenuazione del moto ondoso.

Mercoledì il cielo sereno o poco nuvoloso, con minime tra 20 e 23°C e massime tra 29 e 33°C. I venti soffieranno deboli, prevalentemente nord-occidentali, con locali rinforzi sulla Romagna. La tendenza per il resto della settimana è per condizioni di "tempo stabile e soleggiato, con un nuovo aumento delle temperature almeno sino alla giornata di venerdì con valori che si riporteranno al di sopra della norma climatica. Nelle ore pomeridiane non si escludono locali addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, associati a brevi temporali, più probabili sui rilievi".